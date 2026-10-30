Invitation Homes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Invitation Homes hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Invitation Homes 0.220 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 731.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 694.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch