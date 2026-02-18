Invitation Homes Aktie 35308683 / US46187W1071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.02.2026 22:30:41
Invitation Homes Inc. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Invitation Homes Inc. (INVH) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $144.30 million, or $0.24 per share. This compares with $142.94 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $685.25 million from $659.13 million last year.
Invitation Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.30 Mln. vs. $142.94 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.23 last year. -Revenue: $685.25 Mln vs. $659.13 Mln last year.
Nachrichten zu Invitation Homes Inc Registered Shs
|
17.02.26
|Ausblick: Invitation Homes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invitation Homes von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.02.26
|S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Invitation Homes gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.01.26