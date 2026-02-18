Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Invitation Homes Aktie

18.02.2026 22:30:41

Invitation Homes Inc. Q4 Income Advances

Invitation Homes
22.74 EUR -0.26%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Invitation Homes Inc. (INVH) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $144.30 million, or $0.24 per share. This compares with $142.94 million, or $0.23 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.0% to $685.25 million from $659.13 million last year.

Invitation Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $144.30 Mln. vs. $142.94 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.23 last year. -Revenue: $685.25 Mln vs. $659.13 Mln last year.

