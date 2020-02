Invitation aux médias - Tournée du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie

QUÉBEC, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, lors de sa tournée aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie, les 3 et 4 mars 2020.

Rencontre avec les intervenants du Centre jeunesse des Îles-de-la-Madeleine Date : 3 mars 2020 Heure : 9 h 45 à 10 h 45 Lieu : CISSS des Îles

430, chemin Principal

Cap-aux-Meules, Québec



Cette rencontre est fermée aux médias.



Visite de la Maison des jeunes des Îles-de-la-Madeleine Date : 3 mars 2020 Heure : 11 h 00 Lieu : 704 Chemin du Grand Ruisseau

Fatima, Québec



Les médias sont invités à cette rencontre.



***



Rencontre avec les intervenants des DPJ de la Gaspésie Date : 4 mars 2020 Heure : 9 h 45 à 10 h 45 Lieu : CISSS Gaspésie

215, boulevard de York Ouest

Gaspé, Québec



Cette rencontre est fermée aux médias.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux