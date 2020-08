Invitation aux médias - Point de presse sur le bilan de la COVID-19 dans la région de Montréal

QUÉBEC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Mme Sonia Bélanger, et la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, présenteront les grands constats des derniers mois concernant la lutte contre la COVID-19, dans la région de Montréal.

DATE : Vendredi 7 août 2020



HEURE : 14 h 30



LIEU : Hall d'entrée Amphithéâtre

Pavillon Lafontaine

Direction régionale de santé publique de Montréal

1311, Sherbrooke Est

Montréal (Québec) H2L 1M2

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque

