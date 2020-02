Invitation aux médias - Point de presse concernant la situation du coronavirus

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse au cours duquel la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et le directeur général adjoint de la protection de la Santé publique, Dr Yves Jalbert, feront le point sur la situation du coronavirus au Québec. Ils seront accompagnés de Dre Élyse Berger-Pelletier, directrice générale adjointe du préhospitalier, des urgences et de l'accueil clinique. Exceptionnellement, en raison des conditions climatiques actuelles, les porte-parole seront présents en simultané à Montréal et à Québec.

DATE : Le jeudi 27 février 2020



HEURE : 20 h



LIEU : Montréal

2021, avenue Union, 10e étage (Entrer par le 607, boul. Maisonneuve Ouest)

Montréal, QC H3A 2S9





Québec

Salle 1450

1075, chemin Sainte-Foy, 14e étage

Québec (Québec) G1S 2M1

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux