Invitation aux médias - Lock-out chez Jean Coutu : les employé-es manifestent contre les briseurs de grève

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le lock-out au centre de distribution de Jean Coutu s'étire depuis le 24 septembre. Les travailleuses et travailleurs à la rue, qui sont pourtant jugés essentiels, estiment qu'il est odieux d'être remplacés de façon illégale, et ce, en pleine pandémie.

La présence de briseurs de grève, constatée par le syndicat lors de la visite de l'inspecteur du 27 octobre, vient déséquilibrer le conflit de travail. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN) demande donc au ministère du Travail de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser le travail des « scabs » le plus rapidement possible.

Quoi ? Manifestation devant les bureaux du ministre du Travail



Quand ? Lundi 2 novembre 2020, à 11 h, discours vers 11 h 30



Où ? 800 rue du Square-Victoria, Montréal



Qui ? Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN)

David Bergeron Cyr, président de la Fédération du commerce (FC-CSN)

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN)

Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve (Québec solidaire).









SOURCE CSN