Invitation aux médias - L'honorable Pablo Rodriguez et Élisabeth Brière annonceront un investissement pour soutenir l'économie de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, et Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada au Centre technologique en aérospatiale, un centre collégial de transfert technologique dynamique et résilient dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Date :

1er avril 2021

Heure :

10 h

Endroit :

Le point de presse se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.

https://zoom.us/j/96485324055

Les journalistes doivent confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : gabriel.cyr@canada.ca

