Invitation aux médias - Les ministres Danielle McCann et Marguerite Blais tiendront le Forum Adultes et santé mentale

QUÉBEC, le 25 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister au Forum Adultes et santé mentale.

Tout au long de l'événement, les journalistes pourront assister aux échanges tenus dans le cadre du Forum, à l'exception de certains moments prédéterminés.

La tenue du panel, prévue de 8 h 55 à 10 h 00 le 28 octobre, se déroulera à huis clos. Les journalistes devront donc sortir afin de respecter la volonté des panelistes et de préserver leur anonymat.

De plus, la prise d'images et l'enregistrement audio seront uniquement autorisés aux moments des allocutions d'ouverture et de clôture des ministres. Afin de préserver la confidentialité et l'anonymat des participants, il ne sera pas possible de prendre des images des participants ni de la salle, ou d'enregistrer les échanges, et ce, en tout temps.

DATE : Lundi 28 et mardi 29 octobre 2019





HEURE : Lundi 28 octobre

8 h 30 à 8 h 55 Allocutions d'ouverture (prise d'images et enregistrement permis)

8 h 55 à 10 h 00 Panel (présence des représentants des médias non permise)

10 h 00 à 16 h 10 Déroulement de l'événement (présence des médias permise)

16 h 10 à 16 h 25 Fermeture de la journée







Mardi 29 octobre

8 h 00 à 11 h 35 Ouverture et déroulement de la journée (présence des médias permise)

11 h 35 à 12 h 00 Allocutions de clôture (prise d'images et enregistrement permis)

12 h 15 Point de presse des ministres





LIEU : Centre des congrès de Québec (Salle 306 AB)

1 000, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5T8

Les représentantes et représentants des médias sont priés de s'accréditer avant leur arrivée sur place en communiquant avec la ligne média du ministère de la Santé et des Services sociaux au 418 266-8914 ou à medias@msss.gouv.qc.ca.

Consultez la page Web de l'événement pour plus de détails : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/forums-sante-mentale/

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux