Invitation aux médias : Lancement du projet Les Habitations du Parc, à Saguenay, dans l'arrondissement Chicoutimi

QUÉBEC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec et Hébergement Plus invitent les représentantes et les représentants des médias au lancement du projet Les Habitations du Parc, à Saguenay, dans l'arrondissement Chicoutimi. L'activité se déroulera le 5 juillet en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, de la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, de la présidente d'Hébergement plus, Mme Carole Dionne, et de nombreux partenaires du milieu.

DATE : Le vendredi 5 juillet 2019





HEURE : 9 h





ENDROIT : Édifice Cain Lamarre, Salle Multifonctionnelle

190, rue Racine Est, 5e étage

Chicoutimi

G7H 1R9

