Invitation aux médias - La ministre Geneviève Guilbault fera le point sur la situation aux Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 1er déc. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à un point de presse au cours duquel elle dressera le portrait de la situation qui sévit dans la région. Elle sera accompagnée du maire des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre, et de la mairesse de Grosse-Île, Mme Rose Elmonde Clarke. Ce point de presse sera suivi d'une visite des lieux.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Samedi 1er décembre 2018



Heure : 14 h 45



Lieu : Hôtel de Ville 460, chemin Principal Cap-aux-Meules



Visite : Route 199, secteur de La Martinique à L'Étang-du-Nord

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique