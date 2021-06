Invitation aux médias - Investissements pour un nouveau modèle policier sur le territoire québécois

LONGUEUIL, QC, le 13 juin 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, ainsi que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoît Charette, convient les représentants des médias à une conférence de presse concernant de nouveaux investissements destinés à définir un nouveau modèle policier sur le territoire québécois. À cette occasion, la mairesse de la Ville de Longueuil, Mme Sylvie Parent, et le directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fady Dagher, prendront également la parole.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 8 h 30 le 14 juin, à : relations.medias@msp.gouv.qc.ca. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse en présentiel. Cette confirmation sera envoyée vers 9 h 30 le 14 juin. Veuillez noter qu'un seul représentant par média pourra y participer.

Deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées sur place (camera pool) ainsi que deux photographes. Les caméramans devront prévoir un fil vidéo supplémentaire (appareil Dejero).

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 14 juin 2021



Heure : 10 h 30



Lieu : Hôtel de Ville de Longueuil

Salle du conseil

4250, chemin de la Savane

Saint-Hubert (Québec) J3Y 9G4

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

