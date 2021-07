Invitation aux médias : inauguration du microréseau de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et la Ville de Lac-Mégantic invitent les représentants des médias à assister à l'inauguration du microréseau de Lac-Mégantic.

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec seront présent.

À noter qu'il y aura possibilité de visiter le microréseau et de prendre des images sur demande après l'événement en après-midi.

L'activité aura lieu même s'il pleut.

Quand : Mardi le 6 juillet à 10 h 45



Qui : Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

Sophie Brochu, présidente-directrice générale, Hydro-Québec



Où : Centre sportif de Lac-Mégantic, 5400 Rue Papineau, Lac-Mégantic, QC G6B 0B9

SOURCE Hydro-Québec