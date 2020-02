Invitation aux médias - Grande Collecte Laurent Duvernay-Tardif au PEPS de l'Université Laval

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Héma-Québec invite les représentants des médias dans le cadre de la Grande Collecte Laurent Duvernay-Tardif, le 18 février prochain, au PEPS de l'Université Laval. Cette collecte a pour objectif de recueillir 300 dons de sang et constitue une occasion pour Héma-Québec de faire connaître ses autres activités en matière de dons de produits biologiques d'origine humaine : plasma, cellules souches, tissus humains et lait maternel.

Date : Le mardi 18 février 2020



Heure : 11 h 45 à 12 h*

(Période de questions de type « mêlée de presse » avec Laurent Duvernay-Tardif... Ce dernier n'accordera aucune entrevue individuelle. Possibilité de prise d'images de la collecte, d'entrevues avec des donneurs et porte-parole d'Héma-Québec sur entente préalable)



Lieu : Université Laval - PEPS

2300, de la Terrasse

