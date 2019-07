Invitation aux médias - Découverte des nouveaux aménagements permanents réalisés sur l'avenue Shamrock et la place du Marché

MONTRÉAL, le 3 juillet 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau, convie les médias à une rencontre de presse visant à leur faire découvrir le nouvel espace public situé à deux pas du boulevard Saint-Laurent et du marché Jean-Talon, réalisé de manière permanente après plus de quatre années d'aménagements temporaires et plusieurs activités de consultation.

Prendront également la parole :

Éric Delarosbil, directeur de la Société de développement commercial Petite-Italie Marché Jean-Talon

Nasser Boumenna, membre du conseil d'administration de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal

Date : le vendredi 5 juillet 2019



Heure : 11 h



Lieu : sur l'avenue Shamrock, entre l'avenue Casgrain et la rue Saint-Dominique

