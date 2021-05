Invitation aux médias - Début d'une vigie de 59 heures devant l'Assemblée nationale à Québec pour bonifier le PL-59

QUÉBEC, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Tout en respectant les mesures sanitaires, des militantes et militants en provenance de plusieurs organisations syndicales et populaires, réunis jour et nuit pendant 59 heures, vont lancer un cri du cœur aux députés qui étudient la réforme en santé-sécurité du travail, au parlement. Il y a urgence de bonifier le projet de loi du gouvernement, pour vraiment protéger tout le monde et éviter des reculs majeurs.

Quoi : Conférence de presse



Quand : Le lundi 31 mai 2021 à 7 h 30



Où : Devant l'Assemblée nationale à Québec

