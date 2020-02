Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'entreprise Solucan

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député provincial de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, et le secrétaire parlementaire de la ministre du Travail et député fédéral de Mont-Royal, M. Anthony Housefather, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant Solucan, qui sera suivie d'une visite de l'entreprise.

L'annonce sera faite au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly.

Date : Le vendredi 14 février 2020



Heure : 14 h 45 - conférence de presse

15 h 20 - visite des installations



Endroit : Solucan

625, rue Whitehead

Trois-Rivières (Québec) G9A 0G5

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

