Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce concernant les baux de villégiature et la délégation de gestion aux MRC

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce concernant les baux de villégiature et la délégation de gestion aux MRC. Il sera accompagné pour l'occasion de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène, par exemple garder deux mètres de distance en tout temps entre les personnes et pratiquer l'hygiène des mains. En outre, le port d'un couvre-visage est obligatoire. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

De plus, les personnes qui assisteront à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu de consignes d'isolement de la part de la Direction régionale de la santé publique.

Date : Le 8 septembre 2020



Heure : 11 h 30



Lieu : Hôtel Le Montagnais

1080, boulevard Talbot

Chicoutimi (Québec) G7H 4B6

Salle Montagnaise 1

