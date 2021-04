Invitation aux médias - Conférence de presse

QUÉBEC, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle il fera une annonce concernant deux projets de distribution de gaz naturel qui contribueront au développement économique des municipalités de Vallée-Jonction et de Saint-Elzéar en Chaudière-Appalaches.

À cette occasion, le ministre sera en compagnie du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal.

Date : Le 26 avril 2021



Heure : 11 h







Lieu : L'activité virtuelle sera diffusée sur la plateforme Zoom. Pour assister à l'annonce, vous devez vous inscrire au préalable auprès du service des relations de presse du MERN à l'adresse suivante : medias@mern-mffp.gouv.qc.ca. Un lien vous sera ensuite envoyé. Veuillez confirmer votre inscription au plus tard le 26 avril à 10 h.

Source :



Elizabeth Lemay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord et

de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 514 882-5645



SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles