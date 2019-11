Invitation aux médias - Cérémonie de remise des Prix du Québec 2019

QUÉBEC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, convient les représentantes et les représentants des médias à la remise des Prix du Québec 2019.

Quinze personnalités exceptionnelles se verront attribuer la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science.

Pour les prix culturels : MmePauline Vaillancourt (prix Albert-Tessier), Mme Hélène Dorion (prix Athanase-David), Mme Angèle Dubeau (prix Denise-Pelletier), M. Jean-Claude Poitras (prix Ernest-Cormier), Mme Hélène Cajolet-Laganière (prix Georges-Émile-Lapalme), M. Jocelyn Bérubé (prix Gérard-Morisset), M. Raymond Saint-Pierre (prix Guy-Mauffette) et M. Luc Courchesne (prix Paul-Émile-Borduas).

Pour les prix scientifiques : M. Réjean Hébert (prix Armand-Frappier), MmeClaudia Mitchell (prix Léon-Gérin), M. Karim Zaghib (prix Lionel-Boulet), MmeFrancine Descarries (prix Marie-Andrée-Bertrand), M. Sylvain Moineau (prix Marie-Victorin), M. Stanley Nattel (prix Wilder-Penfield) et M. Maxime Descoteaux (prix Relève scientifique).

Date :

Le 6 novembre 2019





Heure :

16 h





Lieu :

Salle du Conseil législatif



Assemblée nationale



Québec





Important : Une accréditation est nécessaire pour avoir accès à la salle. Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Emilie Mercier au 418 380-2363, poste 7351.

