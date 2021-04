Invitation aux médias - Annonce importante dans le cadre du lock-out opposant les membres d'Unifor affiliés à la FTQ à Shell Canada

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du conflit de travail qui oppose les membres de la section locale 121 d'Unifor, affiliés à la FTQ, au géant pétrolier Shell Canada, une annonce importante sera faite par le président de la FTQ, Daniel Boyer, accompagné de Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor en marge d'une activité de mobilisation.

Outre les dirigeants syndicaux, les membres lockoutés ainsi que des militantes et militants d'Unifor et d'autres syndicats affiliés sont attendus.

Événement : Annonce importante à l'occasion d'un rassemblement militant en soutien aux

travailleurs de Shell membres de la section locale 121 d'Unifor affiliés à la FTQ

qui sont en lock-out Date : Mardi 13 avril 2021 à 10 h Lieu : 10 605, Henri-Bourassa Est à Montréal (piquet de grève du conflit chez

Shell).

Le lock-out

Le 27 novembre 2021, la compagnie Shell Canada a mis la vingtaine de travailleurs du terminal de Montréal en lock-out. L'employeur refuse d'accorder les mêmes conditions prévues au contrat modèle dans l'industrie alors qu'elle l'a pourtant fait dans d'autres de ses installations au pays.

À propos

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses. Unifor est le plus important syndicat dans le secteur privé affilié à la FTQ représentant plus de 50 000 membres.

