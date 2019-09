Invitation aux médias - Annonce d'un soutien du gouvernement du Québec en faveur de la participation des jeunes à l'action climatique

QUÉBEC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, informent les représentants des médias qu'ils participeront à une conférence de presse conjointe avec l'Université Laval. Ils procéderont alors à l'annonce d'un soutien gouvernemental important à un nouvel événement visant à favoriser la participation d'étudiantes et d'étudiants de plusieurs pays à l'action climatique.

La conférence se déroulera en présence du vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, M. Rémy Normand, de la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie D'Amours, ainsi que du directeur de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, M. Étienne Berthold.

Date : Le jeudi 19 septembre 2019



Heure : 11 h 45



Lieu : Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins, salle 2326, 2e étage

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

