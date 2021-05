Invitation aux médias - Annonce d'un investissement pour intensifier l'offre de services publics en soutien à domicile

QUÉBEC, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont convié(e)s à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, feront une annonce concernant un investissement majeur afin d'intensifier l'offre de services publics en soutien à domicile.

Pour l'occasion, les ministres seront accompagnés par l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard.

DATE : Lundi 31 mai 2021



HEURE : 13 h



LIEU : BAnQ Vieux-Montréal

Salle : auditorium de la BAnQ

535, avenue Viger Est

Montréal (QC) H2L 2P3

Consignes pour participer à l'événement médiatique

La conférence de presse se déroulera dans un format hybride, c'est-à-dire que certains représentants des médias pourront y assister en présentiel, tandis que d'autres pourront y prendre part à distance.

Sur place, un seul représentant par média sera admis, tandis que le nombre maximal d'invités est établi à 12 personnes. De ce nombre, seulement deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (camera pool) ainsi que deux photographes. Veuillez prendre note que les caméramans devront prévoir un fil vidéo supplémentaire en raison de la présence d'interprètes (2 appareils Dejero).

Il sera également possible de participer à la conférence de presse à distance, sur la plateforme ZOOM, d'où les représentants des médias pourront poser leurs questions.

Pour votre information, le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook de la ministre Marguerite Blais, sur la page Facebook du ministre Christian Dubé et sur la page de la députée de Soulanges Marilyne Picard

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à : medias@msss.gouv.qc.ca. Prenez note qu'il est important de préciser dans votre courriel si vous souhaitez participer à l'événement en présentiel ou à distance.

Les liens pour se connecter à la rencontre ZOOM seront uniquement envoyés aux représentants des médias qui se seront accrédités.

Avis COVID-19 : Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants