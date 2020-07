Invitation aux médias - Annonce concernant l'Hôpital de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 8 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, madame Émilie Foster, procédera à une annonce concernant les soins et les services offerts à l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, et ce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du couvre-visage est fortement recommandé.

DATE : Jeudi, le 9 juillet 2020

HEURE : 9 h

LIEU : Hôpital de Baie-Saint-Paul

À l'extérieur, devant l'Hôpital

88, rue Racine

Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 0K3



En cas de mauvais temps : Salle : B.4.100

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux