Invitation aux médias - Annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Hull

QUÉBEC, le 23 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée du ministre de la Famille et ministre de la région de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, procédera à une annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Hull.

DATE : Le lundi 24 février 2020



HEURE : 9 h 30



LIEU : Auditorium, 9e étage

Hôpital de Hull

116, boul. Lionel-Émond

Gatineau (Québec) J8Y 1W7

