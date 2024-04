Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis

Invibes Advertising : 6 % Umsatzwachstum im 1. Quartal 2024.



Pressemitteilung 6 % Umsatzwachstum im 1. Quartal 2024 München, 25. April 2024 – INVIBES ADVERTISING (Invibes), ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal 2024. Invibes verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 6 % gegenüber der Vorjahresperiode[1]. Nachdem die Märkte in der Scale-up-Phase (Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien) 2023 ein zweistelliges Wachstum erzielt hatten, profitierte Invibes auch im ersten Quartal 2024 von deren anhaltender Dynamik. In diesem Quartal beauftragten mehrere große internationale Einzelhändler Invibes mit der Durchführung ihrer Marketingkampagnen, darunter Hewlett Packard Enterprise und Intel mit marktübergreifenden Kampagnen sowie Gillette (Procter & Gamble). Um sein marktübergreifendes Angebot zu festigen und die Nachfrage internationaler Großkunden nach einem globalen Angebot zu bedienen, beabsichtigt Invibes, seine geografische Präsenz mit der Erschließung von drei neuen Märkten – den Vereinigten Staaten, Mexiko und Singapur – zu erweitern. Für die Vereinigten Staaten und Singapur hat Invibes bereits im ersten Quartal 2024 je eine Führungskraft ernannt. Nathan Stallard übernimmt die Position des US Country Director. In den letzten zehn Jahren hat sich Nathan Stallard ein bemerkenswertes Fachwissen im Werbesektor angeeignet. Bis 2020 war er nationaler Vertriebsleiter bei der deutschen Werbegruppe Edgar Ambient Media Group. 2021 stieß er als Sales Manager zu Invibes Advertising und wurde zunächst zum Head of Sales für Deutschland und anschließend zum Sales Director für Deutschland ernannt. Nathan Stallard ist amerikanischer Staatsbürger. Elsa Trang übernimmt die Position des Commercial Director für Singapur. Sie verfügt über fast zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Elsa Trang begann ihre Karriere bei Invibes Advertising als Sales Manager für Frankreich, bevor sie zur Teamleiterin und anschließend zum Head of Sales aufstieg. „Wir freuen uns sehr, dass Nathan und Elsa die Verantwortung für die Entwicklung in den USA und in Singapur übernehmen. Wir verfolgen in beiden Ländern ambitionierte Ziele, und sowohl Nathan als auch Elsa können bei Invibes bereits eine Erfolgsgeschichte vorweisen. Sie haben zur erfolgreichen Entwicklung des Vertriebs in Deutschland und in Frankreich beigetragen. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen geben wir uns die bestmögliche Chance auf Erfolg in diesen beiden Ländern“, so Kris Vlaemynck und Nicolas Pollet, Co-CEOs von Invibes Advertising. Aufgrund seiner Fähigkeit, bei der Erschließung eines neuen Landes den ROI berechnen zu können, geht Invibes davon aus, dass diese neuen Märkte bereits innerhalb weniger Monate zur Geschäftsentwicklung und innerhalb von zwei Jahren zur Profitabilität der Gruppe beitragen werden. Nächste Veröffentlichung: Umsatz für das 2. Quartal 2024 am 24. Juli 2024 (nach Börsenschluss). Über Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat. Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können. Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft. Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen. Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt. Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316) Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter: https://www.invibes.com/de/de/investors.html Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: LinkedIn @Invibes AdvertisingX @Invibes_adv Ansprechpartner für Financial und Corporate: Kris Vlaemynck, Co-CEO kris.vlaemynck@invibes.com [1] Zu Vergleichszwecken wurden die Absatzzahlen des ML2Grow-Geschäfts, das am 15. März 2024 mit rückwirkender Entkonsolidierung per 1. Januar 2024 veräußert wurde, in den Umsatz des 1. Quartals 2023 einbezogen. Zusatzmaterial zur Meldung:



