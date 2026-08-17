Investview öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Investview gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Investview in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 75.35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.5 Millionen USD im Vergleich zu 10.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch