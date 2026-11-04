Investors Real Estate Trust Registered legte Quartalsergebnis vor

Investors Real Estate Trust Registered veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.19 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39.02 Prozent auf 209.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch