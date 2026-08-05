Investors Real Estate Trust Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Investors Real Estate Trust Registered hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Investors Real Estate Trust Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.870 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 66.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 68.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch