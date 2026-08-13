investors cloud: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

investors cloud hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 2.26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat investors cloud in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.83 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch