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18.09.2026 14:03:24
Investora 2026: Kontroverse Debatte über die neuen Verträge mit der EU
Auf der diesjährigen Investorenkonferenz «Investora» waren die «Bilateralen III» das Thema des Podiumsgesprächs, welches den Abschluss der jährlich stattfindenden Konferenz in Dübendorf (ZH) bildete. Wie erwartet, kam es unter dem […]
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