Investor Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Investor Un liess sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Investor Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.510 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2.06 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 73.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Investor Un 7.92 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch