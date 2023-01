Investor Samih Sawiris steigt beim Arosa Kulm Hotel ein

Arosa GR/Andermatt UR (sda) - Samih Sawiris wird nach Andermatt im Kanton Uri auch im Bündner Ferienort Arosa GR aktiv: Der ägyptische Investor hat einen Minderheitsanteil am traditionsreichen Arosa Kulm Hotel erworben. Auf dem Hotelareal sollen An- und Neubauten entstehen.

Wie das Arosa Kulm Hotel am Mittwochabend mitteilte, spannt Sawiris mit dem Investor Urs Wietlisbach zusammen, einem Mitgründer der Partners Group. Dieser hatte das renommierte Bündner Luxushotel im Frühling 2022 erworben. Sawiris und Wietlisbach kennen sich aus gemeinsamen Investitionen in Andermatt und spannen nun als Geschäftspartner auch in Arosa zusammen.

