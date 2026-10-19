Investor Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Investor Registered B hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Investor Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.89 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19.53 SEK je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 73.59 Prozent auf 19.90 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.36 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch