Investmenttipp Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG verbessert Bewertung der Symrise-Aktie auf Buy

Deutsche Bank Research hat Symrise nach einer Fachkonferenz von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 120 Euro angehoben. Etwas Gegenwind für den Duftstoff- und Aromenhersteller gebe es noch immer, aber die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:17 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.9 Prozent auf 109.20 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 9.89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 59’052 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 10.8 Prozent. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

