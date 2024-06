Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern lege einen grösseren Schwerpunkt auf Innovationen, vorhandene Marktnischen und einen disziplinierten Ansatz bei der Profitabilität, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kurs der Aktie preise aber schon Erfolge mit solchen strategischen Ansätzen ein. In einigen kritischen Bereichen gebe es noch Unsicherheit.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 08:47 Uhr bei 142.50 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 22.11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via Frankfurt auf 25 Beiersdorf-Aktien. Das Papier stieg auf Jahressicht 2024 um 6.2 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 21:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.