Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Swiss Re-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 156 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein insgesamt solides Zahlenwerk präsentiert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Herausragend ausgefallen sei der Nettogewinn, der die Konsensschätzung um 36 Prozent übertroffen habe.

Aktienauswertung: Die Swiss Re-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.6 Prozent auf 150.60 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3.59 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 565’158 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2025 um 19.9 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2025 wird für den 16.05.2025 terminiert.

