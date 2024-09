Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Richemont-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach einem Expertengespräch über das Asien-Geschäft auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Die Nachfragetrends in Asien seien gedämpft. In China stehe der stationäre Einzelhandel wegen geringerer Kundennachfrage sowie einer teilweisen Verlagerung der Nachfrage nach Japan unter Druck, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig bestehe nur begrenzte Hoffnung auf Besserung, vor allem was den Luxusgüterbereich betreffe. Im Sportartikelbereich sei die Situation nicht ganz so schlecht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Richemont-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Richemont befand sich um 12:18 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 5.7 Prozent auf 125.20 CHF ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 23.80 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 530’392 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 8.2 Prozent. Die kommenden Q2 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2024 / 17:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.