Richemont-Aktie: RBC Capital Markets hebt Kursziel für Richemont-Aktie an

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 125 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem das Segment Jewellery Maisons des Luxusgüterkonzerns sowie ein gutes Abschneiden auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt positiv hervor. Das könnte den Erwartungen an den Umsatztrend im ersten Kalenderhalbjahr 2024 zugutekommen./bek/mis





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Am 19.01.2024 um 23:20 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0.7 Prozent auf 133.99 USD. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11.66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 615 Richemont-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 0.9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzkennzahlen wird am 17.05.2024 erwartet.

