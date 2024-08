Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die UBS-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Die Bank habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Bei der Integration der übernommenen Credit Suisse liege die UBS vor dem Zeitplan. Dies habe zu schnelleren Bruttokosteneinsparungen, einer beschleunigten Reduzierung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte und besseren Kapitalquoten als erwartet geführt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die UBS-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:42 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3.5 Prozent auf 26.00 CHF zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 19.23 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’533’105 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 2.2 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte UBS am 14.08.2024 präsentieren.

