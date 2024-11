Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Symrise-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Overweight" belassen. Der Aromenhersteller präsentiere einen besser ausbalancierten Ansatz mit unveränderten Wachstumsambitionen, aber stärkerer Disziplin bei Kosten und Portfolio, schrieb Analyst Edward Hockin am Donnerstag anlässlich des Investorentags.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 14:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.7 Prozent auf 103.95 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 25.06 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 85’404 Symrise-Aktien. Das Papier stieg auf Jahressicht 2024 um 5.5 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2024 werden von Experten am 05.03.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 01:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 01:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.