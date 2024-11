Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die BMW-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Autobauer habe in seiner Autosparte die Schätzungen für das operative Ergebnis und die Marge verfehlt. Dabei sei der wesentliche Grund, die technischen Probleme mit Bremssystemen, aber bekannt gewesen. Deutlich grösser und auch weniger erwartet seien die verfehlten Erwartungen an den freien Cashflow gewesen.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.0 Prozent auf 69.72 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14.74 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 1’090’903 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 26.5 Prozent zu Buche. BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

