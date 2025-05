Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die UBS-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 31 auf 32 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer Grossbank UBS erziele weiterhin Erfolge in den Bereichen Ertragsdynamik, Nettomittelzuflüsse, Kostenreduzierung, Kapitalrendite und beim Abbau von Risiken ausserhalb des Kerngeschäfts, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die UBS-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 12:45 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3.9 Prozent auf 26.96 CHF zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18.69 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 4’205’584 UBS-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 0.4 Prozent nach oben. Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von UBS veröffentlicht werden.

