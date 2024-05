Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Siemens-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens anlässlich der beendeten Gespräche über einen Kauf von Bentley Systems durch Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Die Siemens-Anleger dürften die gescheiterte Übernahme begrüssen, denn sie beseitige eine Wettbewerbsgefahr, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnte der US-Softwarehersteller nun für Siemens wieder spannend werden, lautet seine These. Bentley bleibe eine der attraktivsten Möglichkeiten, um im Bereich der Industriesoftware zu expandieren. Aus strategischer Sicht würde er dies für Siemens begrüssen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Siemens konnte um 14:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.9 Prozent auf 177.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 25.42 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 297’342 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 7.1 Prozent. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 10:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2024 / 10:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.