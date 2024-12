Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Porsche-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Er könne sich nach vierzig Jahren als Experte für die Autobranche kaum erinnern, wann es zuletzt einen solchen "perfekten Sturm" an Herausforderungen und Unsicherheiten gegeben habe, schrieb Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Für eine andere Situation sorge diesmal die Elektrifizierung, die die meisten Autoriesen auf dem falschen Fuss erwischt habe, mit der schwankenden Nachfrage und dem Vorsprung, den sie an chinesische Herausforderer und Tesla abgeben mussten. Sie hätten viele Selbstverständlichkeiten seit dem ersten Ford Modell T im Jahr 1908 einfach über den Haufen geworfen. BMW und Renault zeigten aber unter den Veteranen die höchste Flexibilität. Mercedes, VW und Porsche müssten sich noch beweisen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 12:35 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.7 Prozent auf 59.44 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 24.50 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 295’999 Porsche-Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 23.3 Prozent abwärts. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 01:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 05:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.