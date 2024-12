Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Telekom-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Momentum dürfte in der europäischen Telekombranche 2025 anhalten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im Zuge einer möglichen Branchenkonsolidierung mache es aber auch Sinn, auf Erholungskandidaten wie Telecom Italia zu setzen. Die Deutsche Telekom bleibt sein Favorit mit soliden Chancen für Umsatz, Ergebnis und Cashflow in allen Regionen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:33 Uhr 0.1 Prozent auf 29.92 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 32.02 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 2’380’789 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 42.4 Prozent zu. Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 04:00 / GMT





