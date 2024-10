Investment-Tipp Siemens-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Altair-Kauf sei teuer, aber er sei es wert, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 13:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 179.38 EUR an der Tafel. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 22.64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 449’954 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2024 um 8.6 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen.

