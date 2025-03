Givaudan-Aktie verliert: UBS kürzt Givaudan-Kursziel vor Bilanzvorlage

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 4'310 auf 4'280 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Volumenwachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers dürfte über dem langfristigen Trend von etwa 4 Prozent liegen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die leichte Kürzung des Kursziels begründete er neben angepassten Schätzungen auch mit der gesunkenen Bewertung anderer Branchenunternehmen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Givaudan-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

An der SIX verlieren Anteilsscheine von Givaudan am Freitag zeitweise 0,72 Proeznt auf 4'025,00 Franken. Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:13 Uhr, dem Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse, mit Abschlägen von 0.1 Prozent bei 4’048.00 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5.73 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1’038 Givaudan-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 2.1 Prozent zu. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.07.2025 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 17:28 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.