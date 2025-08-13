|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 09:45:04
Investment-Tipp EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman hat eine ausführliche Untersuchung des EON SE-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energieversorger habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas höher als von ihm erwartet ausgefallen, doch dies sei wohl auf bewertungsneutrale Timing-Effekte zurückzuführen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von EON SE legte um 09:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.2 Prozent auf 16.18 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 1.08 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 811’032 Stück. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 49.2 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2025 wird EON SE voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
