Investment-Tipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Wie bei den Branchenkollegen sei der Jahresabschluss 2023 schwach gewesen, schrieb Analyst Patrick Creuset am Mittwochmorgen. Insgesamt sei der Tenor bei den Bonnern aber positiv, besonders hinsichtlich der Mittelverwendung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:57 Uhr ging es um 5.5 Prozent auf 39.42 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34.47 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 2’951’393 Stück. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 12.1 Prozent nach unten. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren.

