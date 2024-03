Investment-Tipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Verzicht auf eine Beteiligung am Bieten um DB Schenker und ein starker mittelfristiger Ergebnisausblick seien die guten Nachrichten, schrieb Analyst Alexander Irving am Mittwochmorgen nach schwachen Zahlen und erwartungsgemässen Zielen für 2024.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:57 Uhr 5.5 Prozent auf 39.42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21.78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 2’951’393 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 12.1 Prozent abwärts. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

